Policjant nie użył przekleństwa na "k" w stosunku do działaczki Obywateli RP, zwracał się do swojego kolegi o pseudonim Kulson – przekonuje policja i prezentuje dowód. Na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiono dowódcę policyjnej drużyny, Mateusza. "Podkreślam - dla kolegów - Kulson. Jak widać, policjant z tego słynnego filmu istnieje. To jestem ja, a słowa, które padły brzmiały ‘wsiadaj Kulson’" - mówił dowódca drużyny na konferencji. Przedstawiono również dowódcę plutonu, który wydał rozkaz koledze, aby ten wsiadł do radiowozu używając "ksywki Kulson". Konferencja prasowa, podczas której przedstawiony został funkcjonariusz młodszy aspirant. Mateusz o pseudonimie Kulson biorący udział w zabezpieczeniu Marszu Niepodległości