Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji prasowej na temat dwóch lat rządów PiS w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie. Prezes PiS ocenił, że wszystkie przedsięwzięcia były prowadzone przez rząd Szydło z sukcesem. Podziękował premier Szydło za dotychczasową działalność jej rządu. "Za to Beato, że się tego podjęłaś i że w trudnych warunkach to prowadziłaś, bo to jest sytuacja taka, że plany były wydawałoby się proste, opierały się o dobre diagnozy rzeczywistości i gdyby nie pewna specyfika sytuacji politycznej, to powinno to iść łatwo" - powiedział Kaczyński. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło