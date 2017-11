1 6

W piątek do Portu Wojennego w Gdyni wpłynął nowy okręt ORP "Kormoran". Oficjalnie do służby w Marynarce Wojennej okręt wejdzie 28 listopada w święto odtworzenia Marynarki Wojennej. ORP "Kormoran" dołączy do 13. Dywizjonu Trałowców. To pierwszy od ponad 20 lat nowy okręt w Marynarce Wojennej. Zadaniem okrętu ORP „Kormoran” będzie wyszukiwanie i neutralizacja min morskich na wodach polskiej strefy ekonomicznej oraz uczestnictwo w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym.