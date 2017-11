1 6

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbywa się Kongres 590. To najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku. Kongres został zorganizowany pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy, który osobiście pojawił się na imprezie, po to, by wręczyć statuetki Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Prezydent oglądał również najlepsze osiągnięcia techniczne laureatów konkursu. Nowinki techniczne przypominają roboty i cyborgi.