Do Warty w Kostrzynie nad Odrą wpadł w czwartek samochód, w którym znajdowały się dwie kobiety. Mimo akcji ratunkowej, nie udało się uratować poszkdowanych. Najpierw strażacy próbowali zlokalizować samochód w rzece, poruszając się łodzią. Akcję utrudniał wysoki stan wody. Przy użyciu sonarów wytypowali miejsca, w których auto mogło osiąść na dnie. Około 10.00 strażaccy nurkowie odnaleźli samochód, kilkanaście metrów od miejsca, w którym wpadł do wody. Przekazali także informację, że znajdują się w nim ciała dwóch osób. Z uwagi na trudne warunki panujące pod wodą, m.in. nurt i słabą widoczność, zapadła decyzja o sprawdzeniu wnętrza auta po wydobyciu go na brzeg. Do Kostrzyna przyjechał specjalny dźwig i inny sprzęt. Samochód udało się wyciągnąć z rzeki przed godz. 16.00. Akcja wyławiania samochodu z rzeki