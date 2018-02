1 10

Uroczystość zaprzysiężenia żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyła się na placu przed starostwem w Siemiatyczach. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, rodziny żołnierzy. Przysięgę złożyło ok. 50 ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Władysława Liniarskiego ps. Mścisław. Podczas uroczystości obecny był Szef MON Mariusz Błaszczak. Minister powiedział, że przysięga to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza. Dodał, że żołnierze WOT "stanowią o potencjale obronnym Polski, budując siłę Polski".