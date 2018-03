1 7

W poniedziałek, pierwszy raz w tym roku, do pracy wyruszyły lodołamacze. Jak przyznaje w rozmowie z RMF FM zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pierwszy raz zdarzyło się, by czekały aż do marca. Mają do przebicia lodowe zatory o ponad metrowej grubości. Polskie i niemieckie lodołamacze rozpoczęły akcję kruszenia lodu na podszczecińskim jeziorze Dąbie