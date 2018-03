1 6

Wiatr halny przewrócił w Białce Tatrzańskiej drewnianą konstrukcję reklamową na kobietę z dzieckiem. Do wypadku doszło pomiędzy parkingiem stacji narciarskiej, a deptakiem prowadzącym do hotelu i basenów termalnych. Dziecko helikopterem zostało przetransportowane do szpitala w Krakowie. Mimo reanimacji około 60-letniej kobiety nie udało się uratować.