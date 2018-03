1 7

W środę (14 marca) na ulice Warszawy wyjechał "Konwój wstydu" z wizerunkami ministrów, którzy otrzymali nagrody. To specjalna akcja billboardowa Platformy Obywatelskiej. "Konwój wstydu" będzie można zobaczyć w stolicy do piątku. Potem pojedzie do okręgów wyborczych bohaterów kampanii. - Będziemy chcieli pokazać sąsiadom i wyborcom, jak wygląda pokora i skromność w wydaniu polityków PiS-u - mówił przed siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej poseł PO Mariusz Witczak. Politycy PO wzywają ministrów do zwrócenia nagród. Akcji towarzyszy hasło #Oddajciekasę