W Prokuraturze Rejonowej Toruń-Wschód rozpoczęło się w poniedziałek rano przesłuchanie 30-letniego Bartosza D. z Chełmży, który miał dotkliwie pobić czteromiesięcznego szczeniaka Fijo. "Jestem niewinny. Udowodnię wam to. Pozdrawiam rodzinę" - powiedział D. wchodząc do prokuratury. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja zatrzymała D. 9 marca w Ostaszewie k. Torunia; mężczyzna był poszukiwany listem gończym, jako podejrzany o pobicie czteromiesięcznego szczeniaka. 30-letni mieszkaniec Chełmży miał złamać ustawę o ochronie zwierząt poprzez skatowanie psa. Czteromiesięczne zwierzę miało m.in. powybijane zęby, złamaną szczękę oraz dotkliwy uraz kręgosłupa, który doprowadził do paraliżu tylnych łap, a także złamanie kości udowej (PAP). Doprowadzenie do prokuratury Bartosza D.