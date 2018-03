1 11

W poniedziałek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Wśród poruszanych tematów znalazły się m. in.: współpraca dwustronna, przyszłość UE, unijny budżet oraz bezpieczeństwo energetyczne i kryzys migracyjny. To druga - po Francji - wizyta zagraniczna Merkel od jej wybrania w środę przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec. "To czytelny sygnał, że z Niemcami łączą nas dobre i partnerskie relacje" – oceniła w rozmowie z PAP rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Spotkanie kanclerz Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim