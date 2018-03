1 8

10-metrowy pomnik znajdujący się w centrum Sejn (Podlaskie), wzniesiony na 25-lecie PRL został w środę zdemontowany. Według informacji Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na liście pomników do usunięcia w ramach ustawy dekomunizacyjnej jest jeszcze 20 obiektów. Pomnik z Sejn jest prawdopodobnie pierwszym z listy wojewody, który został usunięty. Samorządy mają czas na usunięcie pomników do końca marca. Jeżeli tego nie zrobią do tego czasu, to wojewoda będzie wydawał decyzje o usunięciu tych pomników. Przedtem będzie zasięgał opinii IPN. Monument z Sejn został wzniesiony i odsłonięty 22 lipca 1970 roku jako pomnik 25-lecia PRL. Z czterech stron cokołu jest wizerunek żołnierzy Armii Czerwonej. Na cokole stoi kobieta. W 1982 roku zmieniono intencję pomnika i odtąd poświęcony był on postaci Matki Polki. Wówczas została zamontowana z boku pomnika tablica ze słowami "Matka - to córka kraju, co jemu gotowa oddać ostatnie dziecię". Demontaż pomnika