W wielu miastach Polski odbyły się w piątek manifestacje pod hasłem "Czarny piątek". Były one odpowiedzią na obywatelski projekt ustawy "Zatrzymaj aborcję". Największa demonstracja przeszła ulicami Warszawy. Stołeczny Ratusz szacuje, że wzięło w niej udział około 55 tysięcy osób. Zgromadzeni skandowali: "Wolność, równość, aborcja na żądanie", "Myślę, czuję, decyduję", "Równe prawa - wspólna sprawa", "Wasza wiara od nas z dala", "Politycy, marsz z kaplicy", "Księża na księżyc", "Rewolucja jest kobietą", "Łamiecie nasze prawa, a to nie nasza sprawa", "Wolność, równość, antyklerykalizm". Na czele marszu jest niesiony transparent z napisem "Niepodległe Polki" i rysunkiem czarnego parasola; na innych transparentach widnieją hasła: "Aborcja w obronie życia", "Make abortion great again". Ogólnopolski strajk kobiet na ulicach Warszawy