Dolina Kościeliska i Dolina Chochołowska już powitały pierwsze krokusy tego roku. Kwiaty te to charakterystyczny znak wiosny, przyciągający w Tatry wielu turystów, którzy chętnie podziwiają polany usłane fioletowymi kwiatami. W ubiegłym roku podczas kwitnienia krokusów rekordowym zainteresowaniem turystów cieszyła się Dolina Chochołowska, do której tylko w jeden kwietniowy weekend weszło 70 tys. osób. „Mimo patroli pracowników TPN i wolontariuszy zdarzali się turyści, którzy wchodzili wprost w kwitnące krokusy, rozkładali na kwiatach koce czy nawet wjeżdżali w nie samochodami. Były też skrajne zachowania, gdzie turyści chcieli rozpalać grille wśród krokusów. Nagminnie turyści wchodzili w krokusy, aby zrobić sobie zdjęcie na ich tle i pochwalić się tym na profilach społecznościowych. To jednak zachowanie naganne” – powiedział PAP koordynator wolontariatu w TPN Dariusz Giś, który zaapelował o zgłaszanie się wolontariuszy chętnych do pilnowania chronionych kwiatów w tym roku. Fioletowe krokusy szczególnie pięknie wyglądają na zielonych tatrzańskich polanach. Te kwiaty kwitną szczególnie bujnie w miejscach, gdzie wypasane są owce. Choć największą popularnością wielbicieli krokusów cieszy się Dolina Chochołowska, kwitną one również na innych polanach np. w Dolinie Kościeliskiej czy na Kalatówkach. W Tatry zawitał pierwszy znak wiosny