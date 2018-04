1 4

W nocy z poniedziałku na wtorek (z 9 na 10 kwietnia) doszło do wybuchu w jednym z lokali gastronomicznych w Łodzi. Nikomu nic się nie stało. Siła wybuchu spowodowała, że drzwi do pomieszczenia i wystawę wyrzuciło na ulicę. Do zdarzenia doszło na ul. Rzgowskiej. Pożar zniszczył wyposażenie lokalu i jego wnętrze. W czasie wybuchu lokal był zamknięty. Nikomu nic się nie stało. Według służb pracujących na miejscu, mogło dojść do podpalenia. Wynikać to ma z zeznań świadków, którzy "mieli widzieć, jak ktoś wrzuca coś do środka".