Od poniedziałku do 25 kwietnia będzie zamknięta dla ruchu samochodowego popularna zakopianka na odcinku od Lubnia do Skomielnej Białej. Samochody będą kierowane na objazd przez Mszanę Dolną. Utrudnienia są związane z budową nowej drogi szybkiego ruchu pod Tatry. Budowany odcinek drogi z Lubnia do Naprawy połączy istniejącą S7 z budowanym tunelem w masywie góry Luboń Mały. W czasie zamknięcia odcinka zakopianki, drogowcy będą na odcinku ok. 130 m usuwać całą nawierzchnię i podbudowę drogi, aby obniżyć ją w stosunku do obecnej o 80 cm. Jak wyjaśniła rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, taki zabieg jest konieczny, dla kontynuowania dalszych robót, które połączą obecną trasą S7 z nowobudowanym odcinkiem. Obecnie realizowane są trzy odcinki nowej Zakopianki. Trasę Lubień - Naprawa realizuje polsko-ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD SA z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa. Odcinek tunelowy wykonuje włoska firma Astaldi z Rzymu. Kolejny odcinek Skomielna Biała - Rabka-Zdrój buduje włoska firma Salini. Utrudnienia na zakopiance