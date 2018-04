1 14

Poseł Piotr Misiło zapowiedział w środę, że złoży do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wniosek o podjęcie działań kontrolnych i rozpatrzenie podatkowych aspektów sprawy ochrony prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. "Pan Jarosław Kaczyński korzysta z prywatnej ochrony. Według informacji medialnych ta ochrona kosztuje 135.000 złotych miesięcznie, czyli 1.620.000 złotych rocznie. Za tę ochronę nie płaci on sam - prawdopodobnie płaci za nią partia Prawo i Sprawiedliwość" - czytamy we wniosku. W związku z tym, podkreśla Nowoczesna, "kwotę tę należy uznać za przychód i dochód Jarosława Kaczyńskiego z tytułu nieodpłatnych świadczeń" - dodał poseł. Prezes PiS opuszcza konferencję na temat współpracy polsko-amerykańskiej, czerwiec 2014 roku