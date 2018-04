1 8

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska odwiedziła protestujących niepełnosprawnych i ich rodziny w Sejmie. Zaprosiła ich do Rady Dialogu, by podpisać porozumienie ws. renty socjalnej. "To nie jest dla nas porozumienie. Dziękujemy, my się nie zgadzamy"- usłyszała od przedstawicieli protestujących. Spotkanie przebiegało w bardzo nerwowej atmosferze. Spotkanie protestujących z rzeczniczką rządu