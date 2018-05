1 10

Jak co roku, 1 maja we Wrocławiu podjęto próbę pobicia rekordu Guinnessa we wspólnym graniu na gitarze. Zgromadzenia wykonali utwór "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. Udało się! Do ustanowienia rekordu potrzeba było 7356 gitar. Tymczasem we Wrocławiu zagrało 7411 gitarzystów. .