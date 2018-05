1 9

Śmigłowiec lądował na ulicy Oleskiej w Opolu na wysokości byłego zakładu Komfort. Maszyna uległa awarii, przez co ostatecznie osobę poszkodowaną wraz z lekarzem do szpitala przetransportowali strażacy. Wcześniej do poszkodowanej musiał udać się śmigłowiec, bo nie było wolnej karetki. W Opolu helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego odmówił posłuszeństwa.