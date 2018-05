1 6

Zewnętrzny sarkofag, w którym znajduje się trumna z ciałem marszałka Józefa Piłsudskiego, trafił w środę (16 maja) z Katedry na Wawelu do pracowni konserwatorskiej. Specjaliści zbadają go i przeprowadzą renowację, która ma na celu przywrócenie jego pierwotnej estetyki i zabezpieczenie na przyszłość. Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. Został pochowany w krypcie św. Leonarda na Wawelu, a w czerwcu 1937 r., na polecenie metropolity krakowskiego abpa Adama Stefana Sapiehy, trumnę przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Sarkofag, w którym ją złożono, jest wykonany z płyt mosiężnych umieszczonych na żelaznym stelażu. Swoją bryłą przypomina prostą, żołnierską trumnę. Jedyną ozdobę stanowią okalające go rytmicznie nabite guzy. W ramach tzw. projektów kluczowych SKOZK, konserwacji mają zostać poddane sarkofagi 19 królów, wieszczów i bohaterów narodowych, pochowanych w Katedrze na Wawelu. Parafia archikatedralna otrzyma na ten cel w ciągu trzech lat ponad 3,1 mln zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a łączna wartość tego projektu to 3,8 mln zł.