Francuski polityk Benoit Hamon, niedawny kandydat socjalistów w wyborach prezydenckich, wziął udział w zbiórce podpisów pod projektem ustawy "Pracujmy krócej". Hamon wsparł projekt Partii Razem, zmierzający do skrócenia tygodniowego czasu pracy do 35 godzin. Na wspólnej konferencji prasowej z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk Hamon mówił o korzyściach płynących ze skrócenia czasu pracy, które widać we Francji po 18 latach od wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy