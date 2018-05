1 15

W całej Polsce odbywają się dziś uroczystości związane z jednym z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego, uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną potocznie Bożym Ciałem. "Chrystus ukryty pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie pragnie błogosławić wszystkie nasze ludzkie sytuacje, nasze życie" - powiedział w tym dniu prymas Polski abp Wojciech Polak. Uroczystość Bożego Ciała przypada 60 dni po Wielkanocy. Pierwszy raz obchodzono ją w XIII wieku we Francji. Biskup Liege pod wpływem objawień zakonnicy św. Joanny z Cornillon ustanowił uroczystość dla swojej diecezji. Sto lat później do kalendarza Kościoła powszechnego wprowadził ją papież Jan XXII. W Polsce to święto wprowadził bp Nankier w diecezji krakowskiej w XIV wieku. Uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu