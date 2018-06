1 4

Poślizgnięcia na płatach zmrożonego śniegu i upadki z dużych wysokości to główna przyczyna serii ostatnich wypadków w Tatrach. W maju dwóch turystów zginęło w ten sposób na szlaku na Rysy. Tym razem turyści mieli więcej szczęścia. W piątek rano dwie turystki poślizgnęły się na śniegu w Zawratowym Żlebie. Ratownicy TOPR przetransportowali kobiety na pokładzie śmigłowca do zakopiańskiego szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Jedna z turystek podczas upadku doznała urazów głowy. Jej towarzyszka nie doznała większych obrażeń. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w Zakopanem.