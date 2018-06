1 5

Plamy oleistej substancji zlokalizowano na Wiśle w rejonie sąsiadującej z rzeką ul. Grabówka w peryferyjnej dzielnicy Płocka w miejscu, gdzie biegnie rurociąg PERN. Są to niezbyt duże rozlewiska – od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów kwadratowych, które co pewien czas wypływają na powierzchnię wody. Na miejscu zdarzenia działania prowadzi zakładowa straż pożarna PERN oraz Państwowa Straż Pożarna. Plamy są wychwytywane przy pomocy zapór absorpcyjnych. Poinformowano, że nie ma zagrożenia dla środowiska.