Nowe znaki drogowe dla wojska na moście w Grudziądzu. Jak informuje GDDKiA, w związku z międzynarodowym ćwiczeniem wojskowym Saber Strike, wybrane mosty w kraju zostały oznakowane dodatkowymi znakami. Żółte znaki z liczbami i czołgami dotyczą wyłącznie pojazdów wojskowych. Są to znaki wojskowe klasyfikacji obciążenia (klasy MLC). W manewrach wojskowych NATO o nazwie Saber Strike bierze udział blisko 18 tys. żołnierzy z 19 krajów, w tym z Polski. W Wilnie odbyła się ceremonia otwarcia ósmej edycji tych ćwiczeń. Żołnierze będą ćwiczyć w Polsce i krajach bałtyckich przede wszystkim takie działania, jak przerzut wojsk oraz inne operacje bojowe. Litwa jest państwem gospodarzem, dlatego to na jej terenie zostanie przeprowadzonych większość ćwiczeń. Organizatorem manewrów Saber Strike są siły lądowe Stanów Zjednoczonych. Manewry potrwają do 15 czerwca.