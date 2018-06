1 4

Minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk poprowadzili w poniedziałek lekcje o bezpieczeństwie. Zajęcia odbyły się w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, a uczestniczyli w nich mali pacjenci. Szef resortu zdrowia, prof. medycyny, kardiolog, wykazał się talentem pedagogicznym. Ze swadą i "luzem" przywitał się z uczniami. "Przybij piąstkę" - zachęcał dzieci i wyciągał do nich dłoń zaciśniętą w pięść, a następnie delikatnie stukał w piąstkę dziecka. Lekcja dotyczyła bezpieczeństwa zdrowotnego. "Co zrobić, żeby nie bolał brzuszek?" – pytał minister. "Jeść zdrowe jedzenie", "nie jeść cukierków" - padały odpowiedzi. "Brawo piątka" – chwalił prof. Szumowski. Szefa resortu zdrowia wspierała wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Pytała dzieci m.in. o to, jak należy się zachować, aby bezpiecznie wrócić z wakacji. Natomiast minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) Alvin Gajadhur skoncentrowali się na bezpieczeństwie na drodze. Pomagał im bohater materiałów edukacyjnych, przygotowanych dla dzieci przez GITD - krokodyl Tirek. Krokodyl wraz z inspektorem uczyli dzieci wierszyków o bezpieczeństwie na drodze. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali maskotki: pluszowe misie z ministerstwa zdrowia i krokodylki z GITD. Minister zdrowia Łukasz Szumowski