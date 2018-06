1 5

W sobotnie popołudnie rozpoczęła się w Warszawie 18. Parada Równości. Pochód z tęczowymi flagami przejdzie m.in. aleją Jana Pawła II, Alejami Jerozolimskimi, ul. Marszałkowską i aleją "Solidarności". Uczestnicy niosą flagi w barwach unijnych, tęczowe i KOD-u, także z logotypami partii politycznych i inicjatyw obywatelskich. Trzymają też transparenty. np. "Małżenstwo dla wszystkich", "Smile if your gay", "Miłość zwycięża", "Pride for everyone", "Ten pedał kocha Polskę. Obecni są politycy z partii Zieloni, SLD, Nowoczesnej, Razem. Od godz. 12 pod Pałacem Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej trwało tzw. Miasteczko Równości. Po zakończeniu marszu przy ul. Jasnej 1 ma się odbyć koncert pt. "Oficjalne afterparty", na którym wystąpią m.in. Kisu Min, Sexy Suicide, Alex Palmieri, Lilly Hates Roses i DJ Heights Beats. Warszawską Paradę Równości organizuje co roku środowisko LGBT. Organizatorzy upominają się również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami i innych grup uważanych przez nich za dyskryminowane. Wśród postulatów Parady są m.in.: ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, małżeństwa i związki partnerskie dla wszystkich, miasta bez barier, otwartość wobec uchodźców i obcokrajowców, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja seksualna, etyka w szkole, zaostrzenie kar za przemoc wobec zwierząt. Paradzie towarzyszą platformy organizacji i partii współorganizujących imprezę, z których puszczana jest muzyka. Wielu uczestników ma tęczowe akcenty w stroju, niektórzy są poprzebierani. Parada Równości przeszła ulicami Warszawy