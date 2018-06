1 11

W uroczystościach na dziedzińcu Belwederu wzięli udział Prezydent RP z Małżonką. Andrzej Duda dziękował funkcjonariuszom SOP za służbę Polsce, za ochronę państwa, ale także za opiekę nad nim i jego rodziną. - Proszę was o jeszcze, proszę was, żebyście doskonalili się, żebyście jak najlepiej wykonywali swoje obowiązki – mówił Prezydent. Jak zaznaczył, ta służba jest nie tylko trudna, lecz czasem także niebezpieczna. - Pamiętamy o wszystkich tych, którzy odeszli - powiedział. Wspomniał, że w 2010 roku zginął Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński wraz z całą grupą funkcjonariuszy, która go chroniła, na czele z Pawłem Janeczkiem. Andrzej Duda życzył SOP powodzenia w dalszej służbie. – Z całego serca składam wam i waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia na następne lata służby. Wszelkiego powodzenia. Niech Pan Bóg ma Was w swojej opiece – zakończył Prezydent.