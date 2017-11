1 5

Jedna osoba nie żyje, pięć zostało rannych w wybuchu, do którego doszło we wtorek wieczorem w kamienicy przy ul. Siedleckiej na warszawskiej Pradze. Wśród rannych jest dziecko. Z budynku ewakuowano około 40 osób. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do eksplozji. Niewykluczone, że wybuchł gaz. Mogły też eksplodować ładunki wybuchowe. Świadkowie opisują, że siła eksplozji była tak duża, że zatrzęsło całą kamienicą, a z okien powypadały szyby. Blisko 40 osób na razie nie mogło w nocy wrócić do mieszkań. Zniszczenia są zbyt duże