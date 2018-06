1 8

W środę przed południem pracownicy pogotowia ratunkowego we Wrocławiu otrzymali zgłoszenie od kobiety, której stan wymagał przetransportowania do szpitala. Przybyłym na miejsce ratownikom musiał pomóc zastęp ratownictwa wysokościowego straży pożarnej, gdyż pacjentka ważyła ok. 200 kilogramów i niemożliwym było wyniesienie jej z mieszkania przez drzwi, a jedynie przez okno. Kobieta mieszka na czwartym piętrze. Pacjentka nie zmieściła się także do karetki, a do szpitala zawiózł ją podstawiony autobus MPK. Akcja przetransportowania otyłej pacjentki do szpitala