1 7

W tym roku Grób Pański w krypcie kościoła oo. Pijarów w Krakowie nawiązuje do problemu uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu. Instalacja autorstwa Jakuba Zawadzińskiego to zwycięski projekt, który wyłoniono w 7. już edycji konkursu. Budzący kontrowersje i skłaniający do refleksji Grób Pański w krypcie klasztora oo. Pijarów w Krakowie