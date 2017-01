1 8

Ciężarówka wjechała w niedzielę w grupę izraelskich żołnierzy na popularnej promenadzie w Jerozolimie. Napastnik został zastrzelony. Rzeczniczka izraelskiej policji oświadczyła, że był to zamach terrorystyczny. Według policji zabici - trzy kobiety i mężczyzna - to osoby w wieku ok. 20 lat. Źródło: PAP Atak terrorystyczny w Jerozolimie