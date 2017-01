1 10

Setki kilogramów mleka w proszku pokryły chodniki i fasady instytucji unijnych w Brukseli, gdy protestujący rolnicy rozsypali je w poniedziałek z ciągników i ładowarek. Chcieli w ten sposób wywrzeć presję na UE, by ta efektywniej ich wspierała. Producenci, którzy zjechali do belgijskiej stolicy, zwracają przez swoją manifestację uwagę na cały czas trudną sytuację na rynku nabiału w UE. W tym samym czasie, w którym odbywał się protest, w budynku Rady Europejskiej obradowali ministrowie rolnictwa. Kryzys na rynku mleka był jednym z tematów ich rozmów. Rozsypana "chmura" mleka w proszku ma symbolizować zmagazynowanych około 400 tys. ton tego produktu, jakie kupiono od rolników, by ustabilizować rynek. Producenci obawiają się, że opróżnienie magazynów spowoduje teraz pogorszenie ich sytuacji.