Otona maki, czyli "zawijanie dorosłych", to nowa japońska metoda terapeutyczna. Jej celem jest walka ze stresem i sztywnością ciała. Terapia inspirowana jest bujaniem niemowląt. Jej autorką jest Nobuko Watanabe. Japońska metoda skierowana jest dla dorosłych, ale przede wszystkim świeżo upieczonych mam. Kobiety zawija się w płótno od stóp do głów. Następnie są delikatnie bujane, co ma je zrelaksować, rozluźnić i uspokoić.