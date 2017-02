1 15

W tym roku zwycięzcą World Press Photo został Burhan Ozbilici (The Associated Press) za zdjęcie przedstawiające zamachowca tuż po tym, jak zastrzelił ambasadora Rosji, podczas wystawy w Ankarze. Fotografowi udało się uchwycić krótki moment triumfu terrorysty, kótry bardzo szybko został zastrzelony przez służby. Prezentujemy zwycięskie fotografie z poszczególnych kategorii. Zwycięskie zdjęcie: PHOTO OF THE YEAR; Autor: Burhan Ozbilici, Turkey The Associated Press