W Neapolu doszło do starć między policją a wywodzącymi się z grup skrajnej lewicy przeciwnikami trwającej tam wizyty lidera prawicowej, antyimigracyjnej Ligi Północnej Matteo Salviniego. Do protestujących przeniknęli anarchiści, dokonując aktów wandalizmu. Policja została obrzucona kamieniami, petardami i koktajlami Mołotowa. W celu uspokojenia sytuacji do akcji wkroczyły specjalne oddziały do tłumienia zamieszek. część miasta znalazła się w rękach anarchistów, nazywanych "black bloc". Na ulicach wybuchła panika wśród przechodniów, którzy schronili się w nielicznych otwartych sklepach.