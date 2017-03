1 4

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przybył w czwartek po południu do siedziby premier Theresy May przy Downing Street 10 na dwustronne spotkanie z szefową brytyjskiego rządu. Kaczyński pojawił się pod słynnymi czarnymi drzwiami dziesięć minut przed czasem, w towarzystwie m.in. wicemarszałka Senatu Adama Bielana i polskiego ambasadora w Londynie Arkadego Rzegockiego. Wcześniej do siedziby premier wszedł także brytyjski ambasador w Warszawie Jonathan Knott.