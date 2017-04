1 15

W stolicy Paragwaju Asuncion doszło do gwałtownych demonstracji przeciwko uchwalonej przez Senat poprawce do konstytucji zezwalającej prezydentowi na ubieganie się o wybór na drugą kadencję Demonstranci wdarli się do gmachu parlamentu i podpalili go. Senatorzy uchwalili poprawkę w warunkach tajności, na nieoficjalnym spotkaniu, co dodatkowo wzburzyło opinię publiczną. Opozycja uważa głosowanie za nielegalne i sprzeczne z zasadami demokracji.