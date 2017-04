1 7

35-letnia Ivanka Trump ma swój gabinet w Białym Domu i uczestniczy w spotkaniach swojego ojca Donalda Trumpa z głowami innych państw. Dyplomaci chwalą ją za to, że do każdego z nich jest perfekcyjnie przygotowana. Ivanka to obecnie jedna z najbardziej wpływowych postaci w USA. Ivanka Trump