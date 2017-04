1 10

Brytyjczycy pożegnali Keitha Palmera - policjanta, który zginął w marcowym zamachu w Londynie, broniąc dostępu do budynków parlamentu. Trumna z ciałem Keitha Palmera była wystawiona przed uroczystościami pogrzebowymi w kaplicy Pałacu Westminster. To honor zwykle zarezerwowany dla mężów stanu, ale królowa Elżbieta II udzieliła zgody, by tym razem uczynić wyjątek. Londyńczycy pożegnali policjanta, który zginął w zamachu w Londynie