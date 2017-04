1 4

Na Morzu Śródziemnym udało się uratować 134 migrantów, którzy wpadli do wody, po tym, jak przewożąca ich łódź zatonęła u wybrzeży Libii. Obecnie najwięcej migrantów chcących dostać się drogą morską do Europy wyrusza właśnie z Libii. W ciągu ostatnich trzech lat co roku do najbliżej położonych Włoch przeprawiało się stamtąd ok. 150 tys. osób. Przemytnicy ludzi najczęściej wyprawiają migrantów w podróż w niewielkich pneumatycznych łodziach, które po dotarciu na wody międzynarodowe są przechwytywane przez statki uczestniczące w akcjach ratunkowych i inne jednostki. Niektóre są przechwytywane przez libijską straż przybrzeżną i zawracane do brzegu. Kolejni migranci uratowani na Morzu Śródziemnym