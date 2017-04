1 16

Emmanuel Macron wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich we Francji i za dwa tygodnie zmierzy się z Marine Le Pen. Od początku kampanii Macron mógł liczyć na wsparcie żony 64-letniej Brigitte Trogneux. Starsza od niego o 24 lata kobieta być może już niedługo zostanie nową pierwszą damą Francji. 64-letnia Brigitte Trogneux budzi we Francji równie wielkie emocje co jej mąż. Historią ich znajomości od kilku dni żyją media nad Sekwaną. Kandydat na prezydenta Francji poznał swoją przyszłą żonę, gdy miał 15 lat. Brigitte Trogneux była jego nauczycielką