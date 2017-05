1 4

30 kwietnia zmarł Saparman Sodimejo, znany również jako Mbah Gotho. Mężczyzna wpisany jest do Księgi rekordów Guinnessa jako najstarszy człowiek świata. W momencie śmierci miał on mieć aż 146 lat. Wokół wieku Gotho zrobiło się głośno, kiedy media ujawniły jego domniemany rok urodzenia. Sam zainteresowany nie pamiętał daty narodzin, jednak dobrze przypominał sobie budowę cukrowni w Sragen w 1880 (miał mieć wtedy ok. 10 lat). Mbah Gotho