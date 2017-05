1 10

Prezydent Andrzej Duda podziękował w poniedziałek prezydentowi Etiopii Mulatu Teshome za poparcie kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. "Podziękowałem też za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji bezpieczeństwa w Afryce. Dla Polski jako kandydata do Rady Bezpieczeństwa ta wiedza jest bardzo ważna" – powiedział Duda na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Teshome. Duda zaznaczył, że Etiopia jest obecnie niestałym członkiem RB ONZ i będzie nim jeszcze przez rok, więc jeśli Polska uzyska takie członkostwo, to przez jeden rok – 2018 – nasze kraje zasiadałyby wspólnie w tym gronie. Teshome zaznaczył, że wszelkie wzajemne wsparcie obu krajów wynika z intensywności ich relacji. "Oceniamy tę intensywność między Polską a Etiopią bardzo pozytywnie, dlatego też bardzo pozytywnie zapatrujemy się na odpowiedź w sprawie polskiego wniosku o nasze wsparcie, jeśli chodzi o członkostwo w RB ONZ" – mówił. Dodał, że Etiopia o swym stanowisku w tej kwestii poinformowała już Polskę "kanałami dyplomatycznymi". W środę polski prezydent wystąpi na forum Unii Afrykańskiej w Addis Abebie, gdzie będzie zabiegał o poparcie krajów Afryki dla polskiej kandydatury do RB ONZ. Andrzej Duda z wizytą w Etiopii