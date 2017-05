1 8

Malezyjscy celnicy udaremnili przemyt 330 zagrożonych wymarciem żółwi madagaskarskich i promienistych. Wartość przechwyconych na lotnisku w Kuala Lumpur zwierząt wyceniono na ponad 275 tysięcy dolarów. Wszystkie żółwie, które przyleciały do stolicy Malezji z Madagaskaru, przeżyły podróż. Żółwie madagaskarskie i promieniste to gatunki krytycznie zagrożone wymarciem. Gady zabijane są dla mięsa albo przeznaczane na nielegalny handel. Ze względu na charakterystyczny kształt pancerza, gatunki te są pożądane przez kolekcjonerów. Szacuje się, że światowa populacja żółwi madagaskarskich nie przekracza obecnie 500 osobników. Populacja również zagrożonych żółwi promienistych jest trudna do oszacowania. Kuala Lumpur, Malezja