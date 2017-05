1 7

Około 100 osób protestujących przeciwko światowym przywódcom starło się w sobotę z policją w miejscowości Giardini Naxos na Sycylii, niedaleko Taorminy, gdzie tego dnia zakończył się szczyt G7. Policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć tłum demonstrantów. Prawie 2 tys. ludzi wzięło udział w marszu ulicami niewielkiej turystycznej miejscowości, by protestować przeciw ignorowaniu najuboższych przez przywódców siedmiu najbardziej wpływowych państw świata, którzy od piątku obradowali w pobliskiej Taorminie. W pewnej chwili od tłumu oddzieliła się grupa ok. 100 osób, które próbowały obejść policyjny kordon, wybierając drogę przez plażę; funkcjonariusze w odpowiedzi zastosowali gaz łzawiący. Co najmniej jedną osobę przewieziono do szpitala. Alessandro D'Alessandro, koordynator sobotniego protestu z ramienia miejscowej partii komunistycznej, powiedział, że frekwencja na marszu okazała się znacznie niższa od oczekiwanej ze względu na kampanię medialną, która miała jego zdaniem odstraszyć potencjalnych uczestników. Protest podczas szczytu G7