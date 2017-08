1 5

Ulicami berlińskiej dzielnicy Spandau przeszło w sobotę kilkuset neonazistów, którzy w ten sposób uczcili 30. rocznicę samobójczej śmierci w tamtejszym więzieniu Rudolfa Hessa, jednego z przywódców Trzeciej Rzeszy. Przeciwko marszowi demonstrowali antyfaszyści. Według różnych doniesień, uczestników marszu było od 250 do 500. Nieśli czerwono-biało-czarne flagi Trzeciej Rzeszy z lat 1933-35 i transparenty z cytatem z Hessa "Niczego nie żałuję". Do pilnowania porządku zmobilizowano tysiąc policjantów. Nie dopuścili oni do konfrontacji neonazistów z kontrdemonstrantami.