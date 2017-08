1 4

Co najmniej 23 osoby zginęły, a 64 odniosły obrażenia w sobotę w wyniku wykolejenia się pociągu ekspresowego w stanie Uttar Pradesh na północy Indii. Do katastrofy doszło w pobliżu miasta Muzaffarnagar, ok. 130 km na północ od Delhi. Według indyjskich mediów z szyn wypadło 13 wagonów, niektóre z nich najechały jeden na drugi. Okoliczni mieszkańcy przekazali mediom, że część wagonów uderzyła w pobliskie domy. Przyczyny katastrofy nie są znane, trwa dochodzenie.