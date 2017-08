1 6

Zagraniczne media i internauci komentują niestosowny ubiór pierwszej damy USA Mealanii Trump. Żona prezydenta Donalda Trumpa ubrała na wizytę w opanowanym przez żywioł Teksasie szpilki. Melania została sfotografowana, kiedy wsiadała do samolotu, mającego przetransportować ją i jej męża do Teksasu. Para prezydencka odwiedziła zniszczony przez huragan stan, aby zapewnić mieszkańców o wsparciu ze strony państwa. Jak zaznaczają zagraniczni komentatorzy, wysiadając z samolotu, pierwsza dama miała już na sobie inne buty. Dyplomaci z otoczenia pierwszej pary USA, skrytykowali medialne komentarze, wskazując, że zajmowanie się butami Melanii Trump w obliczu katastrofy naturalnej w Teksasie, jest niestosowne. Para prezydencka w podróży do Teksasu